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أحمد جودة - القاهرة -

قال السائق الألماني سيباستيان فيتيل إن عودته لسباقات سيارات فورمولا1، كسائق لم تعد خيارا متاحا له، خاصة بعدما طلب أطفاله عدم عودته.

فيتيل: أطفالي يرفضون عودتي كسائق في فورمولا1

وأضاف السائق الألماني الفائز بأربعة ألقاب لبطولة العالم لمدونة "سكاي سبورتس" الصوتية: "قال أطفالي أيضا إنني لا يمكنني العودة للقيادة مرة أخرى، لأن وجودي في المنزل أمر رائع بالنسبة لهم. وبالطبع، من الرائع سماع ذلك".

وأنهى فيتيل، الذي لديه ثلاثة أطفال ويعيشون في سويسرا، مسيرته في فورمولا1 بعد نهاية موسم 2022 ومنذ ذلك الوقت شارك في مشاريع اجتماعية.

وقال فيتيل (37 عاما) إنه لا يزعج أفراد عائلته بعد بقضائه وقتا أطول في المنزل.

وتابع فيتيل: "الانسجام العائلي لا يزال موجودا. لقد تعلمت الكثير عن نفسي خلال هذه الفترة. أنا مرتاح جدا، ولا أشعر بالملل".

وارتبط اسم فيتيل، الذي يتدرب لكي يصبح مزارعا، بأن يحل محل مستشار ريد بول هيلموت ماركو (82 عاما).

وذكر النمساوي ماركو، المقرب من سيباستيان فيتيل، أن السائق الألماني مرشح محتمل للحصول على أحد المناصب في الفريق الذي فاز معه بألقابه الأربعة.

وأضاف فيتيل، وأمنية أطفاله بالبقاء في المنزل تظل عالقة في ذهنه "ما إذا كان ذلك سيحدث في المستقبل أم لا، فهذا ما سنراه لاحقا".

بالإضافة إلى ذلك، فإن سائق فيراري السابق في مفاوضات مع ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لفورمولا1، بشأن منصب محتمل في فورمولا1.

وأوضح فيتيل: "مازلنا نناقش المنصب المحتمل الذي يمكن أن أتولاه في فورمولا1. ولكني لا أريد أن افرض نفسي".