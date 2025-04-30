نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب هولشتاين كيل ينتقد قرار المحكمة في واقعة القداحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد مارسيل راب، المدير الفني لفريق هولشتاين كيل الألماني، قرار هيئة التحكيم في واقعة إلقاء القداحة، التي أسفرت عن منح بوخوم، منافسيهم في صراع الهبوط، نقطتين إضافيتين.

مدرب هولشتاين كيل ينتقد قرار المحكمة في واقعة القداحة

ويتواجد كيل في المركز الثاني من القاع، بفارق نقطة أمام بوخوم.

ويتواجد هايدنهايم في المركز الثالث من القاع، الذي يخوض صاحبه مباراة الملحق، بفارق ثلاث نقاط أمام كيل، ويمكن أن يتسبب في هبوط بوخوم إذا فاز عليه بعد غد الجمعة.

ورغم ذلك، يشعر راب بالظلم بعد أن تم احتساب فوز لبوخوم في مباراة ضد يونيون برلين في ديسمبر/كانون الأول، رغم أن المباراة انتهت بالتعادل 1-1، وذلك بعد أن تعرض حارس مرمى بوخوم للإصابة بقداحة ألقيت من المدرجات.

وأيدت هيئتان تابعتان للاتحاد الألماني لكرة القدم قرار منح النقاط الثلاث، فيما كانت هيئة التحكيم آخر جهة استئناف وأبقت على الحكم.

و قال راب للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا يمكنني فهم كيفية اتخاذ مثل هذا الحكم- بأن يتم مكافأة فريق على شيء لم يحققه".

وأضاف: "لا أعلم ما إذا كان هذا حدث من قبل أم لا. الطبيعي، أن يعاقب الفريق إذا حدث خطأ، ولا يتم مكافأة فريق آخر".

وأضاف مدرب كيل: "يونيون مشارك، لكن على الأرجح لا يهتم (لأنه في مأمن من الهبوط). هايدنهايم ونحن نهتم بهذا، ولكن لا يوجد أي فريق آخر. لو حدث هذا في أندية أخرى لكان الصراخ أكبر".

ويحل كيل، الذي فاز بوروسيا مونشنجلادباخ 4 / 3 في الجولة الماضية ليبقي على آماله في البقاء، ضيفا على أوجسبورج يوم الأحد في واحدة من آخر ثلاث مباريات متبقية له هذا الموسم.