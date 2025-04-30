نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سينر: فكرت في الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال لاعب التنس الإيطالي جانيك سينر إنه فكر في اعتزال الرياضة بسبب الاضطرابات التي أحاطت بقضية إيقافه المؤقت بسبب المنشطات.

سينر: فكرت في الاعتزال

وعند سؤاله في مقابلة مع قناة "راي" التليفزيونية عما إذا كانت قد مرت عليه لحظة أراد فيها الاستسلام، تردد سينر "23 عاما" قبل أن يرد قائلا: "نعم. أتذكر أنني لم أكن في حالة مفرحة قبل أستراليا المفتوحة التي أقيمت هذا العام".

مع بداية شهر يناير/كانون الثاني في ملبورن، إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، والتي فازو بها، لم يكن يتضح ما إذا كان سينر سيواجه فترة إيقاف طويلة بسبب قضية المنشطات الخاصة به من عام 2024، عندما ألقى باللوم على مختص تدليك أعطاه نوعا من الكريمات المحظورة.

في النهاية، عقدت صفقة بمقتضاها سيحصل سينر على عقوبة قصيرة بالإيقاف لثلاثة أشهر، والعودة للمشاركة في بطولة إيطاليا المفتوحة الأسبوع المقبل.

وقال إنه كان يشعر بالقلق مع بداية العام بشأن ما قد يجلبه 2025.

وأضاف: "وصلت إلى أستراليا ولم أشعر بالراحة، سواء في غرفة خلع الملابس أو أثناء الطعام. اللاعبون كانوا ينظرون إلي بشكل مختلف. لم يكن هذا رائعا".

وأردف: "من الصعب التعايش مع هذه الطريقة في التنس. كنت دائما ذلك الشخص الذي يمرح مع الجميع، يدخل غرفة خلع الملابس، ويتحدث مع هذا اللاعب أو ذاك. ولكن الأمر كان مختلفا، ولم أشعر أنني بخير".

ويعتقد اللاعب الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى إنه لم يحصل على أي معاملة خاصة بالنظر لفترة الإيقاف القصيرة التي تم توقيعها عقب جلسات الاستماع.

وأضاف سينر: "لم يكن هناك أي إجراءات مختلفة. ومع ذلك، وجهت انتقادات لقضيتي بأنه تم التعامل معي بشكل مختلف. ولكنني حضرت جلسات استماع كثيرة. وربما اختبروني أكثر بعدها".

وأضاف: "عانيت كثيرا في تقبل تلك الأشهر الثلاثة. في داخلي كنت أقول: لم أرتكب أي خطأ. لا أتمنى لأي أحد أن يمر بتجربة كهذه وهو بريء".