نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سون قريب من تفويت نصف نهائي يوروبا ليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تغيب سون هيونج مين، قائد فريق توتنهام، عن مران فريقه، قبل مواجهة بودو جليمت، غدا الخميس في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي.

سون قريب من تفويت نصف نهائي يوروبا ليج

ولم يشارك سون منذ تعادل توتنهام مع آينتراخت فرانكفورت 1/1 يوم 10 أبريل/نيسان الجاري بسبب إصابة في القدم.

لكن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني، أعرب عن آماله، الأسبوع الماضي، أن يتمكن المهاجم الكوري الجنوبي من العودة أمام بودو جليمت النرويجي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن غياب سون عن المران الذي يسبق مباراة ذهاب قبل النهائي بيوم، يلقي بشكوك كبيرة حول مشاركة اللاعب، 32 عاما، في المباراة التي تقام على ملعب توتنهام هوتسبير، وقد يواجه صعوبة كبيرة في اللحاق بمباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل في النرويج.

وسيقدم بوستيكوجلو تحديثا حول وضع سون عندما يلتقي وسائل الإعلام في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وسيكون معه نائب القائد جيمس ماديسون.

وسجل سون 11 هدفا في 43 مباراة هذا الموسم، ولكنه لم يحرز أي هدف من اللعب مفتوح منذ 23 يناير/كانون الثاني- فترة خاض فيها الفريق 15 مباراة.