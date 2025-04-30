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أحمد جودة - القاهرة -

قرر فريق ريكسهام الإنجليزي، مواصلة الاحتفالات بعدما حسم صعوده الثالث على التوالي.

ريكسهام يواصل احتفالاته بالصعود للتشامبيونشيب

وسيلعب النادي، المملوك للممثلين ريان رينولدز وروب ماكيلهيني، في دوري البطولة الإنجليزية في الموسم المقبل (التشامبيونشيب)

ويعد هذا إنجازا مذهلا لفريق كان يعاني في الدرجات الأدنى قبل أن يتم شراؤه من قبل ثنائي هوليوود في عام 2021.

وبسبب الطلب الكبير من الجماهير للاحتفال بالنجاح الأخير، سيقيم ريكسهام حفلا خاصا للاحتفال بنجاحهم ولتوزيع جوائز نهاية العام في ملعب رايسكورز جراوند يوم الأحد المقبل، ولكن الحضور سيكون مقتصرا على الأشخاص الذين يمتلكون تذاكر فقط.

حضر ما يقرب من 13 ألف مشجع لمباراة ريكسهام التي فاز فيها على تشارلتون بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي، والنى شهدت صعود ريكسهام إلى دوري الدرجة الأولى.

واختار النادي عدم إقامة موكب بحافلة مفتوحة يمر عبر شوارع المدينة، لان النادي لم يصعد كبطل.

ولكن بإمكان الجماهير مواصلة الاحتفال مع اللاعبين في الملعب في حفل توزيع جوائز نهاية الموسم.

وسيتم اختيار لاعب العام وأصغر لاعب خلال الحفل.