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أحمد جودة - القاهرة - كشف سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، عن فوز بعثة منتخب مصر في المصارعة الرومانية بكأس المركز الأول تحت 17 سنة في البطولة الإفريقية للمصارعة بالمغرب، على الرغم من مشاركة الفراعنة بـ 7 لاعبين فقط في هذه المنافسات.

مصر تتربع على العرش الأفريقي في المصارعة الرومانية تحت 17 عامًا

وأكد أن بعثة الفراعنة حصدت 5 ميداليات ذهبية و2 فضية في المنافسات التي أقيمت حتى الآن.

تستضيف المملكة المغربية البطولة خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل، بمشاركة لاعبي المراحل السنية المختلفة تحت 17 سنة، تحت 20 سنة، والكبار في المصارعة الرومانية والحرة والنسائية.

يرأس بعثة منتخب الكبار العميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، بينما يتولى عبد العال جمعة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري رئاسة بعثة الشباب والناشئين.

تتكون البعثة المصرية في البطولة الأفريقية من 52 فردا بينهم 36 لاعبا و2 مديرين فنيين و5 مدربين و5 حكام وعضو اتحاد أفريقي ورئيس بعثة الكبار ورئيس بعثة الشباب والناشئين.

أكد العميد سعيد صلاح أن البطولة تضم المراحل السنية تحت 17 سنة وتحت 20 سنة ومرحلة الكبار في تخصصات المصارعة الثلاثة روماني -حرة -نسائية، موضحا أن المستهدف من البطولة خلق جيد جديد من اللاعبين الشباب لإعدادهم للبطولة الدولية طبقا لرؤية الاتحاد، مشيرا إلى أن الهدف الاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2828 وأولمبياد 2032.

تابع رئيس الاتحاد المصري للمصارعة أنه تم ضم عناصر متميزة من مراحل الشباب والناشئين تحت 17 سنة و20 سنة في المراحل الأولى والثانية والثالثة، مؤكدا أن الاختيار تم بناء على تقييم فني من الأجهزة الفنية للمنتخبات وعرضها على اللجنة الفنية بالاتحاد وهم أوائل التجارب التي تمت إقامتها يومي 4 و5 أبريل الجاري.

كشف العميد سعيد صلاح، رئيس اتحاد المصارعة، أن هذه المشاركة تأتي ضمن مقترح دعم الأبطال المتميزين للاشتراك في الدورات الأولمبية، حيث تم وضع معايير فنية سلوكية انضباطية في اختيار لاعبي المنتخب اعتمدت على المستوى الفني والمهاري والانجازات الرياصية المحلية والدولية السابقة والرؤية المستقبلية للإنجازات المتوقعة.