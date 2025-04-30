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أحمد جودة - القاهرة - تلقى أنطونيو روديجر، مدافع فريق ريال مدريد، الذي يواجه عقوبة إيقاف طويلة الأمد لإلقائه شيئا ما على حكم مباراة فريقه ضد برشلونة بنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، دعما من توني كروس، زميله السابق في الفريق الملكي ومنتخب ألمانيا.

كروس يدافع عن روديجر المشاغب: لم يقتل أحدا

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه روديجر، الذي تواجد على مقاعد البدلاء بعد تصرفاته الغريبة قبل نهاية الوقت الإضافي أمام برشلونة في نهائي كأس الملك، يوم السبت الماضي.

وقال كروس خلال فعالية ضمن فعاليات دوري الأيقونات داخل الصالات بمدينة دوسلدورف الألمانية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: "سيحصل روديجر على عقوبته، وستكون مبررة. لكن لا داعي للتصرف كما لو أنه قتل أحدا".

أضاف النجم الألماني المعتزل أنه كان على اتصال بروديجر، الذي اعتذر علنا، مؤكدا أنه "يجب أن نكون دائما حذرين من الانجراف وراء التيار".

أوضح كروس: "لقد كان خطأ فادحا، أعتقد أن الصور تتحدث عن نفسها. إنه يعلم ذلك أيضا، وهو مدرك للأمر".

ويدور جدل في ألمانيا الآن حول ما إذا كان ينبغي معاقبة روديجر داخل منتخب (الماكينات) بسبب سلوكه، لكن كروس يعارض هذه الفكرة بشدة.

أكد لاعب الوسط الذي توج بكأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا "كل هؤلاء الناس يخرجون فجأة، ويطالبون باستبعاده من المنتخب الوطني، وما إلى ذلك. خصوصًا وأن بعضهم، لنقل، كان من المفترض إيقافه عن اللعب سابقًا.

وتعرض روديجر لانتقادات حادة من لاعبين سابقين آخرين في المنتخب الألماني، مثل لوثار ماتيوس وديتمار هامان.

وصرح رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن هذه الواقعة "غير مقبولة".

شدد فولر: "خاصة كلاعب دولي بمنتخب ألمانيا. كان يتعين عليه أن يغير ذلك، وهو يدرك الأمر بنفسه، كما يتضح من ردود فعله العلنية".