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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع إنتر ميلان الإيطالي لاستعادة اتزانه مرة أخرى، حينما يحل ضيفا على برشلونة الإسباني، غدا الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

إنتر يتطلع لاستعادة اتزانه أمام برشلونة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

في آخر مرة التقى فيها الفريقان بالمربع الذهبي للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا عام 2010، اضطر برشلونة لقطع رحلة بالحافلة استغرقت 15 ساعة لمدينة ميلانو الإيطالية بعد أن أغلقت سحابة رماد ناجمة عن ثوران بركان إيافيالايوكول الأيسلندي المجال الجوي.

وخسر برشلونة 1 / 3 في مباراة الذهاب بميلانو، وساهم الأداء الدفاعي القوي لإنتر في مباراة الإياب بملعب (كامب نو) في تأهله للمباراة النهائية، عقب فوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليشق طريقه نحو التتويج باللقب على حساب بايرن ميونخ الألماني ويحقق الفريق الملقب بـ(الأفاعي) ثلاثية تاريخية بقيادة مديره الفني البرتغالي آنذاك جوزيه مورينيو.

ويأمل إنتر ألا يضطر لخوض رحلة شاقة مماثلة بعد انقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي أدى لإصابة معظم أنحاء إسبانيا والبرتغال بالشلل التام أمس الاثنين.

كان التيار الكهربائي عاد بكامل طاقته لإسبانيا تقريبا صباح اليوم، ومازال من المقرر أن تقلع طائرة إنتر إلى برشلونة في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي لخوض اللقاء غدا الأربعاء.

يأمل سيموني إنزاجي، مدرب إنتر، أن يتمكن فريقه من استعادة قوته قبل المباراة المرتقبة، حيث يتوجه الفريق الإيطالي لبرشلونة بعد سلسلة من النتائج السيئة التي تبخرت معها أحلامه في تحقيق الثلاثية هذا الموسم.

ولأول مرة منذ أكثر من 13 عاما، خسر إنتر 3 مباريات متتالية بمختلف المسابقات دون تسجيل أي هدف.

ومنذ تعادله 2 / 2 مع بايرن ميونخ الألماني بدور الثمانية لدوري الأبطال، خسر إنتر أمام بولونيا وروما بالدوري الإيطالي، وأمام ميلان في كأس إيطاليا، وجميعها بنفس النتيجة صفر / 1.

وتسببت تلك النتائج المحبطة في ترجع ترتيب إنتر للمركز الثاني بالدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط خلف نابولي، الذي تربع على القمة الآن، مع تبقي 4 مراحل على نهاية البطولة.