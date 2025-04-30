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أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد سيماكان، مدافع فريق النصر السعودي عن ثقته بقدرة فريقه على تحقيق الفوز على كاوازاكي فرونتال الياباني غدًا الأربعاء على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2024 / 2025.

سيماكان لاعب النصر: نحن متحدون للفوز على كاوازاكي بدوري أبطال آسيا

وقال سيماكان: "سنخوض مباراة مهمة للغاية، سنحاول بذل قصارى جهودنا والعمل بقوة من أجل تحقيق الفوز، نحن متحدون ولدينا الثقة الكبيرة بأنفسنا وبقدارتنا، لكن علينا التركيز جيدًا والانتباه للكثير من التفاصيل التي تساعدنا في ذلك".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "ما يمكن أن نعد جماهير فريق النصر هو تقديم العطاء الكبير داخل أرضية الملعب، ونتطلع في الوقت ذاته أن نحظى بدعم من جماهيرنا من خلال التواجد بقوة لدعم اللاعبين لأن هذا الأمر يمنحنا الكثير من الدافعية والتحفيز".

وأظهر اللاعب الفرنسي احترامه لفريق كاوازاكي قائلًا: "إنهم جيدون للغاية ويمتلكون العديد من العناصر الهجومية التي تمتلك إمكانات عالية، حيث يجب علينا الانتباه لكل ما سيقومون به أثناء المباراة ونأمل بالحد من خطورتهم".

وختم المدافع الشاب /24 عامًا/ حديثه بالقول: "كل مباراة لها ظروفها الخاصة وحساباتها المختلفة، باعتقادي أننا سنواجه فريقًا مغايرًا وعملنا خلال اليومين الماضيين مع الجهاز الفني في رصد مقوماته ونأمل أن نكون على قدر عال من التركيز".

يذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم السبت القادم على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يلعب الفائز من النصر وكاوازاكي مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين الأهلي والهلال السعوديين التي تقام في وقت لاحق اليوم.