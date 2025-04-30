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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع نادي النصر السعودي وكاوازاكي فرونتال الياباني لكتابة فصل جديد في تاريخهما عندما يتواجهان غدا الأربعاء في قبل نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2025 على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

أرقام وحقائق قبل مواجهة النصر وكاوازاكي فرونتال

وتشهد المباراة مجموعة من أبرز الأرقام والحقائق الخاصة بالمواجهة المنتظرة، ألقى الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء عليها.

ستكون هذه أول مواجهة على الإطلاق بين الفريقين، كما أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها كاوازاكي فرونتال مع فريق من السعودية.

أما النصر، فيخوض ثاني مباراة له على التوالي أمام فريق ياباني بعد فوزه في ربع النهائي النسخة الحالية من البطولة على يوكوهاما مارينوس يوم السبت الماضي.

ولم يتعرض كاوازاكي فرونتال لأي خسارة في مواجهاته السابقة أمام فرق من غرب آسيا في البطولة القارية، حيث تعادل مرتين دون أهداف مع سيباهان الإيراني في نسخة عام 2007، ثم فاز 3 / 2 على السد القطري في ربع نهائي هذه النسخة.

ويخوض نادي النصر الدور قبل النهائي للمرة الثالثة في المسابقة القارية منذ عام 2020، ولا يتفوق عليه في هذا الجانب سوى مواطنه الهلال الذي بلغ هذا الدور أربع مرات في آخر خمس نسخ. ومع ذلك، لم يسبق للفريق الملقب بـ(العالمي) أن تأهل إلى النهائي.

بعد وصوله إلى قبل النهائي لأول مرة في تاريخه، يطمع كاوازاكي فرونتال في أن يكون خامس فريق ياباني يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أندية أوراوا ريد دايموندز، وغامبا أوساكا، وكاشيما أنتلرز، ويوكوهاما مارينوس.

ويدخل الفريقان المواجهة وهما يمتلكان سجلًا تهديفيًا قويًا، حيث أحرز كل منهما 24 هدفا في مشوارهما نحو المربع الذهبي، ويبتعد كاوازاكي فرونتال بثلاثة أهداف فقط عن أفضل حصيلة تهديفية له في البطولة، والتي حققها في نسخة عام 2021.

من ناحيته، أظهر النصر فعالية هجومية كبيرة أمام يوكوهاما مارينوس، حيث سدد 13 كرة على المرمى، سكنت منها أربع كرات الشباك. أما كاوازاكي، فقد سجل ثلاثة أهداف من أصل سبع تسديدات على المرمى في مباراته أمام السد.

ورفع النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو رصيده إلى 8 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد هدفه في شباك يوكوهاما، ليصبح الهداف التاريخي للنصر في نسخة واحدة من البطولة، متفوقًا على المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل 7 أهداف في نسخة 2020.

ويُعد هذا الرقم هو الأعلى لرونالدو في بطولة قارية منذ تسجيله 15 هدفًا في دوري أبطال أوروبا موسم 2017 / 2018.

في المقابل، سجل البرازيلي مارسينيو 5 أهداف مع كاوازاكي فرونتال في النسخة الحالية، ليصبح على بُعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلًا للنادي في نسخة واحدة من البطولة، والمسجل باسم لياندرو دامياو (2021) ويو كوباياشي (2017). ويأمل مارسينيو أن يواصل تألقه في مواجهة الأربعاء.