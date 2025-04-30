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أحمد جودة - القاهرة - سيضطر مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة للانتظار قليلا قبل عودته للمشاركة في المباريات، رغم تعافيه من إصابة في الركبة أبعدته فترة طويلة.

تير شتيجن ضمن بدلاء برشلونة أمام إنتر ميلان بعد تعافيه من الإصابة

أكد هانسي فليك مدرب برشلونة أن البولندي فويتشيك تشيزني سيكون الحارس الأساسي للفريق عندما يستضيف إنتر ميلان غدا الأربعاء في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "تشيزني سيشارك في دوري أبطال أوروبا، ومن المحتمل أن نجري بعض التعديلات على التشكيل في مباريات الدوري، وسنفكر في هذه الاحتمالات لاحقا".

ويتقدم برشلونة بأربع نقاط على ريال مدريد مع تبقي خمس جولات على انتهاء موسم الدوري الإسباني.

كان الألماني تير شتيجن قد غاب عن الملاعب لما يقرب من سبعة أشهر بسبب تمزق في أحد أوتار الركبة، علما بأن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما انضم لأول مرة لقائمة الفريق منذ سبتمبر/آيلول الماضي خلال نهائي كأس ملك إسبانيا الذي حسمه الفريقي الكتالوني لصالحه بنتيجة 3 / 2 بعد التمديد للوقت الإضافي، يوم السبت الماضي.

واتجه برشلونة للتعاقد مع تشيزني بعد إعلانه اعتزال كرة القدم في 2024، وذلك بعد إصابة تير شتيجن.

وتحفظ فليك في الحديث عن مستقبله مع الفريق، حيث يتردد أن مدرب منتخب ألمانيا السابق الذي يرتبط بتعاقد مع برشلونة حتى 2026، اقترب من تمديد التعاقد لعام إضافي حتى 2027.

وقال فليك /60 عاما/ "أنا سعيد جدا في برشلونة، وأحب العمل هنا، ولكن الوقت غير مناسب للحديث عن هذا الأمر بل علينا التركيز على مبارياتنا لأنها أهم من وضعي".