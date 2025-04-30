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أحمد جودة - القاهرة - خسر يوفنتوس جهود نجمه التركي الشاب كينان يلديز لمباراتين بسبب الإيقاف مع تغريمه مبلغ 10 آلاف يورو، وذلك نتيجة طرده الأحد في الفوز على مونتسا متذيل الترتيب 2-0 في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يوفنتوس يخسر "يلديز" لمباراتين بسبب الإيقاف

وطُرد ابن الـ19 عاما في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لتوجيهه ضربة بالمرفق لأليساندرو بيانكو.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان الثلاثاء "تم إيقاف كينان يلديز لمباراتين وتغريمه 10 آلاف يورو بعد ضربه لاعبا من الفريق المنافس بمرفقه بعيدا عن الكرة".

وسيغيب الجناح الدولي التركي الذي سجل ستة أهداف في الدوري هذا الموسم، عن مباراتي يوفنتوس المقبلتين ضد بولونيا الخامس ولاتسيو السابع واللذين يعتبران من المنافسين الرئيسيين لفريق "السيدة العجوز" على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، برصيد 62 نقطة، لكنه يتقدم فقط بثلاث نقاط على فيورنتينا الثامن (59 نقطة)، ما يعد بنهاية موسم محتدمة جدا.