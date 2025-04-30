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أحمد جودة - القاهرة - قال نونو إسبيريتو سانتو، مدرب نوتنجهام فورست، إن المباريات الخمس المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هي الأهم في مسيرة الفريق بالكامل.

مدرب نوتنجهام فورست: مبارياتنا الأخيرة في الدوري الإنجليزي هي الأهم في مسيرتنا

واقترب نوتنجهام فورست من التأهل لدوري أبطال أوروبا، ويحتاج للفوز في مبارياته المتبقية ليضمن تواجده بين الخمسة الأوائل في جدول الترتيب بالدوري الإنجليزي.

وسيخوض نوتنجهام أولى المباريات عندما يستقبل برينتفورد على ملعب سيتي جراوند يوم الخميس المقبل في لقاء مؤجل بعد خوض نوتنجهام قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث خسر أمام مانشستر سيتي.

وقال المدرب البرتغالي "جميع المباريات ستكون مهمة للغاية للعديد من الفرق في هذه المعركة، لدينا مباراة أخرى، ونسعى لتقديم أداء جيد".

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "سنلعب على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وهذا دعم كبير لفريقنا".

وشدد "لم نفقد ثقتنا وإيماننا بأنفسنا مهما حدث، لقد عشنا تقلبات عديدة طوال الموسم، ونجحنا في تجاوزها، والأمر متروك لنا ليكون لنا رد فعل قوي".

وتابع "نتعامل مع المباريات المتبقية على أنها الأهم في مسيرتنا، لا مجال للتفكير في شيء آخر سوى المباراة القادمة أمام برينتفورد".

وأتم نونو سانتو تصريحاته "مصيرنا بأيدينا، وهذه ميزة كبيرة".