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أحمد جودة - القاهرة - أكد ديفيد راوم لاعب وسط لايبزج أن فريقه سيبذل كل ما بوسعه لمنع بايرن ميونخ من حسم لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) على ملعب فريقه عبر مواجهة الفريقين السبت المقبل.

راوم: لايبزج يتطلع لإفساد احتفالات كيميتش وبايرن ميونخ

ويتفوق النادي البافاري بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن وسيحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم حال فوزه على لايبزج السبت المقبل.

وقال راوم اليوم الثلاثاء "الجميع ينبغي أن يكون لديه فكرة أننا سنبذل قصارى جهدنا في تلك المباراة ولن نسمح لبايرن بالاحتفال في غرف خلع الملابس الخاصة بنا".

وأكد راوم أن جوشوا كيميتش زميله في منتخب ألمانيا ونجم بايرن ميونخ "يأتي كقائد مع بايرن ميونخ إلى لايبزج في وضعية جيدة للغاية".

وأضاف "ببساطة أريد أن أفسد احتفال كيميتش".

ويقاتل لايبزج لحصد نقاط مباراته أمام بايرن من أجل تعزيز فرصته في التواجد ضمن المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل حاليا المركز الخامس بفارق نقطتين عن فرايبورج صاحب المركز الرابع، بعد التعادل مع هولشتاين كيل المتعثر 1 /1 ثم الخسارة الموجعة على ملعب اينتراخت فرانكفورت صفر/ 4.