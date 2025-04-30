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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء أن حملة "Visit Rwanda " (زر رواندا) الدعائية السياحية للبلد الأفريقي، أصبحت الراعي الجديد للنادي حتى 30 يونيو/حزيران 2028.

راع جديد يزين قميص أتلتيكو مدريد

ويواصل أتلتيكو مدريد توسعه الدولي، وبعد الإعلان عن اتفاق رعاية مع شركة طيران الرياض، وريد بول، ونايكي في الأشهر الأخيرة، توصل إلى اتفاق مع حملة "Visit Rwanda"، التي ترعى أيضًا العديد من الفرق في الدوريات الأوروبية الكبرى، منها بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وآرسنال.

وتمتد الاتفاقية حتى عام 2028، وتتضمن، كجزء من الرعاية، وضع شعار "Visit Rwanda" على الجزء الأمامي من قميص التدريبات للفريق الأول للرجال، وتدخل حيز التنفيذ على الفور خلال مباريات الدوري الإسباني الخمس المتبقية وكأس العالم للأندية.

واعتبارًا من الموسم المقبل، سوف يظهر الشعار أيضًا على ملابس التدريب والإحماء الخاصة بالفريق الأول للسيدات، بالإضافة إلى ظهوره على ظهر القميص الرسمي لكلا الفريقين.

