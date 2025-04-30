أرتيتا يطالب لاعبيه بحسم معركة الإياب أمام باريس

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أحمد جودة - القاهرة - حث المدرب الإسباني ميكل أرتيتا لاعبيه في آرسنال الإنجليزي على تحقيق عودة «مميزة» ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد خسارة الذهاب، الثلاثاء، على أرضهم 0 - 1 بهدف عثمان ديمبيليه.

سجل بطل فرنسا هدف الفوز مبكرًا في الدقيقة الرابعة على استاد الإمارات، عندما وقع ديمبيليه على هدفه الـ33 هذا الموسم في مختلف المسابقات، فيما عجز ثاني الدوري الإنجليزي عن العودة طوال الدقائق المتبقية رغم حصوله على فرص سانحة أمام مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

في المقابل، أهدر سان جيرمان عدة فرصًا أيضًا، بينها اثنتان للبديلين برادلي باركولا والبرتغالي غونسالو راموش في نهاية المباراة.

وخلافًا لدوري الـ16 وربع النهائي عندما حقق آرسنال تقدمًا كبيرًا في الذهاب أمام أيندهوفن الهولندي وريال مدريد الإسباني، يتعين على «المدفعجية» تحقيق إنجاز الآن بالتغلب على سان جيرمان في عقر داره بارك دي برانس.

قال المدرب الإسباني بعد الخسارة: «نحن في منتصف المواجهة، ورسالتي هي نفسها كما كانت الحال بعد الفوز على ريال مدريد 3 - 0 في ذهاب ربع النهائي».

وتابع: «علينا الذهاب إلى باريس وتحقيق الفوز، ونحن أكثر من قادرين على ذلك».

وأردف: «إذا أردت الفوز بنهائي دوري الأبطال، فعليك تحقيق شيء مميز، وسنقوم بشيء مميز في باريس كي نذهب إلى هناك (نهائي ميونيخ). لا يزال لدينا حظ وفير لبلوغ النهائي».

رضخ آرسنال في الشوط الأول للاعبي المدرب الإسباني لويس إنريكي، لكن أرتيتا قال إنه عدل تكتيكه في الثاني أمام فريق أقصى ليفربول وأستون فيلا الإنجليزيين، وتغلب على مانشستر سيتي، بطل الدوري الممتاز في المواسم الأربعة الماضية، في دور المجموعة الموحدة.

وشرح أرتيتا ظروف الخسارة: «كان لدينا مشكلة واحدة. صححناها بعد 15 دقيقة وقلبنا المباراة. كان هناك جانب خاطئ قمنا بتعديله في أسلوبنا».

وتابع «واجهنا دوناروما مرتين ولو سجلنا لكانت القصة مختلفة. لكنه صدهما وهذا ما يصنع الفارق في دوري الأبطال. الهوامش ضيقة جدًا، ولم تصب في مصلحتنا».

ويسعى آرسنال، على غرار سان جيرمان، إلى إحراز اللقب المرموق للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، أظهر رجال إنريكي مرونة في المباراة ونوعية لافتة في الاستحواذ، خصوصًا في الشوط الأول.

وعلق إنريكي: «كانت الأجواء رهيبة في الملعب وأصوات الجماهير قوية، لكننا حققنا بداية رائعة ومنحنا الهدف المبكر جرعة معنويات».

وتابع إنريكي الذي لعب إلى جانب أرتيتا في برشلونة الإسباني ويعدّه الأخير قدوة له: «كانت المباراة مليئة بالفرص. كان الخصم قادرًا على انتزاع المباراة منا في غضون 10 أو 15 دقيقة، لكنه لم يفلح».