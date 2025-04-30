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أحمد جودة - القاهرة - أعرب عثمان ديمبلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن عدم قلقه بعد الإصابة البسيطة التي تعرض لها بعد تسجيله هدف الفوز في الانتصار 1 / صفر على أرسنال، أمس الثلاثاء في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ديمبلي يعرب عن عدم قلقه من الإصابة التي تعرض لها أمام أرسنال

وسجل ديمبلي الهدف في الدقيقة الرابعة ولكنه اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 70 حيث كان يبدو أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

وقال لويس إنريكي مدرب سان جيرمان بعد المباراة إن الإصابة "ليست خطيرة، وهي مجرد إصابة بسيطة".

كما قلل ديمبلي، نفسه، من الوضع، وفقال لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ونقلت "ليكيب" تصريحات لديمبلي، قبل أن يستقل حافلة الفريق، حيث قال:" شعرت بشيء بسيط، ولكن لا بأس به".

وقال إنريكي إن ديمبلي سيخضع للمزيد من الفحوص الطبية اليوم الأربعاء.

ويستضيف سان جيرمان فريق أرسنال في مباراة الإياب يوم 7 مايو المقبل.