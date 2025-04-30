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أحمد جودة - القاهرة - تعرض ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لإصابة أخرى في الركبة، وينتظر أن يغيب لما تبقى من مباريات هذا الموسم.

ألابا يتعرض لإصابة أخرى في الركبة

وذكر بيان مقتضب للريال:" عقب الفحوص التي أجراها ديفيد ألابا من قبل القطاع الطبي بالنادي، تم تشخيص اللاعب بإصابته بتمزق الغضروف الداخلي في ركبته اليسرى".

وقضى ألابا، قائد المنتخب النمساوي، 13 شهرا بعيدا عن الملاعب بسبب تمزق في الرباط الصليبي في ذات الركبة، وعاد للمباريات في يناير الماضي.

وجاءت هذه الأنباء في نفس اليوم الذي أعلن فيه الريال إصابة فيرلان ميندي بتمزق في العضلة الخلفية، وخضوع أنطونيو روديجر لعملية جراحية في الغضروف الهلالي، مما يزيد من تفاقم أزمة الدفاع في الفريق.

ويتوقع أن يغيب الثلاثي عما تبقى من مباريات في الموسم المحلي، ولم يتضح ما إذا كان الثلاثي سيكون جاهزا للمشاركة مع الريال في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في منتصف يونيو المقبل.