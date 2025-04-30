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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت عدة تقارير إعلامية أن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، مهتم بتعيين الهولندي إريك تن هاج أو الإسباني تشافي كمدير فني للفريق حال رحيل المدرب الحالي تشابي ألونسو.

ليفركوزن مهتم بالتعاقد مع تن هاج أو تشافي حال رحيل ألونسو

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الأربعاء أن تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد السابق، هو أبرز المرشحين في قائمة أمنيات النادي الألماني رغم إقالته في أكتوبر لماضي من تدريب النادي الإنجليزي.

ولكن، ذكرت شبكة "سكاي" إن ليفركوزن لم يعقد بعد محادثات ملموسة مع المدرب البالغ من العمر 55 عاما.

وأشار تقارير أخرى إلى أن ليفركوزن مهتم بالتعاقد مع تشافي، الذي مثله مثل تن هاج، لا يدرب أي فريق حاليا.

ودائما ما يتم ذكر تشابي ألونسو كخليفة محتمل لكارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، رغم أن الكثير من التقارير تشير إلى أنه من غير المرجح الآن أن ينتقل المدرب الإيطالي للبرازيل.

وذكرت وسائل إعلام أن هناك اتفاق داخلي يسمح لألونسو بالانتقال لأي نادي من الأندية التي لعب لها في السابق، مثل ريال مدريد.