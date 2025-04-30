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أحمد جودة - القاهرة - أصبح إيفانيلسون، مهاجم فريق بورنموث الإنجليزي لكرة القدم، متاحا للمشاركة مع فريقه في مباراته أمام أرسنال المقرر إقامتها السبت المقبل، بعدما تم إلغاء الإيقاف لثلاث مباريات الذي فرض عليه عقب حصوله على بطاقة حمراء أمام مانشستر يونايتد.

إلغاء عقوبة إيقاف إيفانيلسون مهاجم بورنموث

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب البرازيلي تم طرده في الدقيقة 70 من المباراة التي انتهت بالتعال 1/1 مع مانشستر يونايتد، عقب تدخل مع نصير مزراوي.

وتم رفع الإيقاف بعد أن تقدم نادي بورنموث بطعن ناجح بزعم الطرد الخاطئ الذي تعرض له اللاعب.

وبالإضافة لكون بورنموث سيحل ضيفا على أرسنال، كان من المفترض أن يغيب اللاعب، الذي انضم لبورنموث في صفقة قياسية للنادي، عن مواجهتي أستون فيلا ومانشستر سيتي.

وذكر بيان للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم:" قررت لجنة تنظيمية مستقلة إلغاء عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات على إيفانيلسون، بعد طعن ناجح من نادي بورنموث بزعم الطرد الخاطئ".

وأضاف:" كان مهاجم بورنموث حصل على بطاقة حمراء خلال مباراة الدوري أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد 27 أبريل/نيسان، بسبب تدخل عنيف".