نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم بالساحرة المستديلاة عن تشكيل إنتر ميلان أمام نظيره فريق برشلونة الإسباني في إطار منافسات دور الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق إنتر ميلان نظيره برشلونة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " مونتجويك الأولمبي"

يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن تشكيل إنتر ميلان أمام برشلونة في الدوري الأوروبي



تشكيل إنتر ميلان أمام برشلونة في الدوري الاوروبي

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: يان أوريل بيسيك، فرانشسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دراميان، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريخ مخيرتايان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش، لاوتارو مارتينيز

وكان برشلونة تأهل إلي نصف النهائي بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينماإنتر ميلان عقب تخطي لبايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في مجموع اللقاءين.