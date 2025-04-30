نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وسيراليون في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لاستكمال مسابقة كأس أمم إفريقيا للشباب المقامة في مصر، والتي تعد البطولة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في تشيلي.

ويواجه منتخب مصر للشباب نظيره سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات " الأولي".

يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن موعد موعد مباراة مصر وسيراليون في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة.

موعد مباراة مصر وسيراليون

تقام مباراة منتخب مصر للشباب ضد سيراليون اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

أين يمكنني مشاهدة مباراة منتخب مصر وسيراليون؟

تُذاع مباراة منتخب مصر وسيراليون عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2.

يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب إفريقيا، سيراليون، زامبيا وتنزانيا.