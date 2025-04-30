نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم بالساحرة المستديلاة عن تشكيل فريق برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025.

ويواجه الفريق الكتالوني نظيره إنتر ميلان اليوم الأربعاء ملعب «مونتجويك الأولمبي» في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، داني أولمو

الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينها

وكان برشلونة تأهل إلي نصف النهائي بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينماإنتر ميلان عقب تخطي لبايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في مجموع اللقاءين.