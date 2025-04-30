نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال يايسله بعد تأهل أهلي جدة إلى نهائي آسيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعودي أحقية فريقه بالفوز أمام مواطنه الهلال، مشيرًا إلى أنه اصطاد خصمه بالمقدوني إزغان أليوسكي لاعب الظهير الأيسر.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على الهلال 3-1 في المباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، منتظرًا الفائز من النصر وكاواساكي الياباني.

وقال يايسله في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: نستحق الفوز تمامًا، لا سيما أننا كنا نعلم أنها معركة صعبة وعلينا أن نستعد لها بأفضل صورة ممكنة، في بداية المباراة، كنا في حالة جيدة كان اللاعبون مركزين وعرفنا الدور الذي سنلعبه.

وأشاد يايسله بأداء لاعبي الأهلي وتقديمهم مباراة رائعة مضيفًا: نحن فريق كامل، لاعبين ومدربين وإداريين وهذا الأمر يجب أن نفتخر به جميعًا ليس فقط أنا واللاعبين.

وردًا على سؤال بشأن ما قاله مدرب الهلال جورجي جيسوس عن إنه فوجئ بمشاركة أليوسكي منذ بداية اللقاء، قال يايسله: أعتقد أن الأمر جيد.. لقد قمنا باصطياده إذًا.