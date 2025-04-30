فليك يختار تشكيل برشلونة أمام إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، المواجهة المنتظرة التي ستجمع بين فريقي برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وحدد الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إنتر ميلان، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه النيراتزوري، مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت كل من القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان

‏‎حارس المرمى: تشيزني.

‏‎خط الدفاع: جول كوندي – ب أو كوبارسي – إنييغو مارتينيز – جيرارد مارتن.

‏‎خط الوسط: فرينكي دي يونغ – بيدري –داني أولمو.

‏‎خط الهجوم: رافينيا – فيران توريس – لامين يامال

وتنقل مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.