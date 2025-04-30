نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنزاجي يحدد تشكيل إنتر ميلان أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع سيميوني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، يده على تشكيل فريقه الذي سيخوض المواجهة الصعبة أمام برشلونة الإسباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

يقابل الفريق الإيطالي مضيفه البلوجرانا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 على ملعب "لويس كومبانيس" ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت كل من القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: باستوني، فرانشسكو أتشيربي، يان أوريل بيسيك.

خط الوسط: دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوغلو، مختاريان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: تورام،لاوتارو مارتينيز.

وتنقل مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.