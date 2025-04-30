نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد صفقاته الجديدة قبل كأس العالم للأندية.. أبرزهم ظهير أيسر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على الصفقات التي تسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الاستعداد الأمثل لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

صفقات الأهلي الجديدة قبل كأس العالم للأندية

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي استقر على صفقات الفريق الجديدة استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية ".

وأضاف:" النادي الأهلي لازال يبحث عن صفقات جديدة لضمها في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يود التعاقد مع صفقتين أحدهما في مركز الظهير الأيسر والآخر مدافع، وذلك لتدعيم صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية ".

