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أحمد جودة - القاهرة -

تغلبت الأوكرانية مارتا كوستيوك على الروسية أنستازيا بوتابوفا بواقع (6-3، 6-2)، لتتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد للتنس، وهي أفضل نتيجة تسجلها في تاريخ مشاركاتها الستة في البطولة ذات الألف نقطة.

لأول مرة.. كوستيوك تبلغ ربع نهائي مدريد

واحتاجت اللاعبة الأوكرانية، التي تغلبت في مدريد على كل من البريطانية إيما رادوكانو والروسية فيرونيكا كوفيرميتوفا، لتبلغ دور الستة عشر لأول مرة منذ مشاركتها في بطولة ميامي، إلى ساعة و21 دقيقة للفوز في المباراة.

وفي ربع النهائي، ستواجه كوستيوك، التي جاءت أفضل نتيجة لها على الملاعب الرملية في نهائي شتوتجارت العام الماضي والذي خسرته أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا، البلاروسية، أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، التي تغلبت على الأمريكية بيتون ستيرنز بواقع 6-2 و6-4.

