نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر السعودي ضد كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة كاواساكي الياباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر ضد كاواساكي

يلتقي العالمي مع نظيره الفريق الياباني، مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة والمدينة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

تشكيل النصر المتوقع أمام كاواساكي

حراسة المرمي: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - إيميريك لابورت - سالم النجدي.

خط الوسط: أنجيلو جابرييل - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - جون دوران.

تنقل مباراة النصر ضد كاواساكي داخل المملكة العربية السعودية على شبكة قنوات SSC الرياضية، ستكون القنوات للمباراة خارج السعودية هي بي إن سبورتس آسيا "beIN SPORTS AFC"، باستثناء الإمارات حيث حصلت قنوات أبوظبي الرياضية على الحقوق داخلها.

يذكر أن الفائز من مباراة النصر وكاواساكي سيقابل الأهلي السعودي في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.