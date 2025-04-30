نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي عن حقيقة رحيل النجم الشاب مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صفوف القلعة الحمراء والانتقال إلى نادي فالنسيا الإسباني.

الكشف حقيقة رحيل مصطفى شوبير

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" بالفعل هناك شركة وكالات عرضت الحارس مصطفى شوبير على نادي فالنسيا، للانتقال إليه في الصيف المقبل"

وأضاف:" مسئولو نادي فالنسيا أبدوا إعجابهم بأداء مصطفى شوبير وشخصيته في الملعب، ولذلك يرغب النادي في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم ".

وأتم كريم رمزي:" موقف النادي الأهلي من عرض فالنسيا لضم مصطفى شوبير، أكد أنه لن يتم مناقشة أي عروض إلا بعد كأس العالم للأندية، ولذلك سيستمر اللاعب بشكل طبيعي مع الفريق ".

