نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه لـ "دوت الخليج": توفير حافلات لنقل الجمهور يعكس وعي المجلس بأهمية تواجد المحاربين في مباريات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب توفير عدد 20 حافلة للجماهير من أجل حضور مباراة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها مساء غد الخميس ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

تصريحات حسام المندوه

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أوضح في بيان رسمي عن تولى الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق توفير الحافلات للجماهير قبل المباراة المرتقبة أمام فريق المصري على أرضية ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

من جانبه علق النائب حسام المندوه أمين الصندوق بمجلس إدارة الزمالك على سعيه لتوفير حافلات لنقل الجمهور موضحًا: "هذه استجابة وقرار مجلس الادارة بالكامل الذي يعكس حرص مجلس الإدارة ووعيه الكامل بأهمية وجود الجمهور وبكثافه في جميع المباريات القادمة".

وتابع أمين صندوق الزمالك: "في مواقف كثيرة كان جمهور الزمالك هو كلمة السر في انتصارات الفريق الأول لذا أرغب في توجيه رسالة لهم".

واختتم النائب حسام المندوه تصريحاته موجهًا رسالة خاصة لجمهور الزمالك: "الجمهور لا بد أن يتأكد أننا جميعًا جنود في نفس المعركة وكلنا نُحارب من أجل الزمالك".

وفي سياق متصل، يحتضن ملعب ستاد الجيش ببرج العرب مواجهة هامة بين الزمالك والمصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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