نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة النصر وكاواساكي فرونتال في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الآسيوية وبالتحديد السعودية بكل مكان عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع نظيره كاواساكي فرونتال الياباني اليوم الأربعاء الموافق الثلاثون من ابريل في لقاء حاسم وناري بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر وكاواساكي فرونتال

وتقام أحداث مباراة النصر وكاواساكي فرونتال مساء الأربعاء في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وكاواساكي فرونتال

تردد قناة الكأس 9

القمر: بدر

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.