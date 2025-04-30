نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقو مباراة النصر وكاواساكي فرونتال في دوري أبطال آسيا عبر القنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاواساكي فرونتال الياباني ضيفا ثقيلا على نظيره النصر السعودي اليوم الأربعاء الموافق 30/4/2025 في لقاء حاسم وناري بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا بقيادة الإيطالي ستيفانو بيولي.

موعد ومعلقين مباراة النصر وكاواساكي فرونتال

وتقام أحداث مباراة النصر وكاواساكي فرونتال مساء الأربعاء في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها فهد العتيبي وعيسى الحربين وحسن العيدروس وخالد الحدي وعامر عبدالله ومحمد قيس.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وكاواساكي فرونتال

تردد قناة الكأس 9

القمر: بدر

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.