نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر وكاواساكي فرونتال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع نظيره فريق كاواساكي فرونتال الياباني اليوم الأربعاء الموافق 30 ابريل في لقاء حاسم وقوي بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا بقيادة الإيطالي ستيفانو بيولي.

موعد مباراة النصر وكاواساكي فرونتال

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر وكاواساكي فرونتال مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وكاواساكي فرونتال

تردد قناة الكأس 9

القمر: بدر

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.