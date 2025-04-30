فرص آرسنال في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة الإياب

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال يوم الأربعاء 7 مايو 2025 على استاد بارك دي برانس معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال عبر قناة 1 beIN Sports.

يستهدف أرتيتا قيادة أرسنال لحصد اللقب الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث لم يحصل كتيبة الجانرز على التشامبيونز ليج من قبل تحديدا أن النادي اللندني يقدم مستويات جيدة في البطولة حتى الآن ويرغب في إسعاد جماهيره بعدما خسر لقب الدوري الإنجليزي الذي توج به ليفربول رسميًا قبل نهاية البريميرليج بأربع جولات.

وتعتبر هذه المواجهة الثانية لهما في الموسم الحالي، حيث تقابلا في دور المجموعات وفاز آرسنال على باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

تأهل آرسنال إلى الدور قبل النهائي بعد إقصائهم ريال مدريد حامل اللقب بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في الدور ربع النهائي. بينما نجح باريس سان جيرمان في الفوز على أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف في مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

تقابل آرسنال وباريس سان جيرمان 3 مرات سابقة تاريخيًا، حيث فاز المدفعجية في مباراة وتعادل في مباراتين، سجل الجانرز 5 أهداف بينما سجل النادي الباريسي 3 أهداف.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، فقد تقابل آرسنال وباريس سان جيرمان في مباريات سابقة، ويمتلك المدفعجية الأفضلية بعدما تمكن من الفوز فى مباراتين وحسم التعادل في 3 مباريات.

وسيواجه المتأهل من تلك المباراة الفائز من مواجهة برشلونة وإنتر ميلان، حيث يقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو 2025 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.