نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حظوظ باريس سان جيرمان في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة الإياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال يوم الأربعاء 7 مايو 2025 على استاد بارك دي برانس معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال عبر قناة 1 beIN Sports.

وسيواجه المتأهل من هذه المواجهة الفائز من لقاء برشلونة وإنتر ميلان، حيث يقام نهائي دوري الأبطال يوم 31 مايو 2025 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

قامت شبكة RTL الفرنسية بإجراء استطلاع للرأي أظهر أن 61% من الجماهير العامة المشاركة في الاستفتاء يؤمن بأن باريس سان سيتوج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي كما أن قوام الفريق الحالي هو الأفضل تحت إدارة ملاك النادي القطريين.

وتنبأ 72% من المشاركين في الاستفتاء أن باريس سان جيرمان سينهي مشواره في بطولة الدوري دون هزيمة علما بأن النادي الباريسي حسم تتويجه رسميا بلقب الدوري الفرنسي قبل ست جولات من نهاية البطولة.

وتنبأ 86% من الجماهير العامة و67% من جماهير كرة القدم أن باريس سان جيرمان سيحسم تأهله للدور قبل النهائي من مواجهة أستون فيلا التي فاز بها بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف في مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

وعلى مستوى أكثر لاعبي باريس سان جيرمان شعبية بين الجماهير الفرنسية وفقا للاستفتاء، فقد تصدره عثمان ديمبلي يليه لوكاس هيرنانديز ثم ديزيريه دوي.