القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق مشاهدة كرة القدم في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق الثلاثين من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب "مونتجويك"، هذه المواجهة المنتظرة بين فريقي برشلونة وإنتر ميلان، وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري الأبطال.

موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.