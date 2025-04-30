معلق مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الأربعاء 30-4-2025، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي على ملعب "مونتجويك" معقل البلوجرانا، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلق مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمعلق التونسي عصام الشوالي.