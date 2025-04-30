نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 على ملعب "مونتجويك"، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان البرسا قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز أمام بروسيا دورتموند بنتيجة 5-3، كما تأهل الفريق الإيطالي إلى نفس الدور بعد الفوز أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 4-3.

موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.