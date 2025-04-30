دوري نايل.. «معروف» حكما لمباراة بتروجيت والأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفا على ملعب الكلية الحربية، وذلك لمواجهة نظيره فريق بتروجيت، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

«معروف» حكما لمباراة بتروجيت والأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة بتروجيت وفريق الأهلي، والذي جاء على النحو التالي:

حكم الساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: محمد مجدي سليمان

حكم مساعد ثاني: عمر فتحي

حكما رابعا: حسني سلطان

حكم تقنية الفيديو «Var»: محمد الشناوي

حكم مساعد تقنية الفيديو «Var»: شهاب راشد

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري نايل، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.

يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يأتي فريق بتروجيت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.