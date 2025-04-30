أحمد جودة - القاهرة - تذمر لاعبى دمنهور بسبب المستحقات المالية

أبدى لاعبو دمنهور استياءهم الشديد من مجلس إدارة النادي البحراوي برئاسة وليد بديوي، بسبب التأخر الدائم فى صرف مستحقاتهم المالية، حسب ما أعلن الفريق.



وطلب اللاعبون من المسئولين بالنادى عدم ربط حقوقهم المالية لدى النادى بالنتائج غير الجيدة مع الفريق خلال الفترة الماضية نظرا لوجود العديد من المسئوليات الملقاة على كاهلهم تجاه أسرهم.

الجدير بالذكر أن فريق دمنهور يحتل المركز الرابع برصيد ٤ نقاط فقط ويواجه الأوليمبي السكندري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بدورة ترقي الصعود لدورى المحترفين.