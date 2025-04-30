باريس يضع قدماً في نهائي دوري الأبطال

باريس يضع قدماً في نهائي دوري الأبطالتقدم باريس سان جيرمان خطوة كبيرة نحو نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل عثمان ديمبلي هدفا مبكرا قاد به الفريق للفوز 1-صفر على مضيفه أرسنال، يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي.

وسجل ديمبلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، مستفيدًا من تمريرة متقنة من زميله كفاراتسخيليا، ليمنح الفريق الباريسي أفضلية ثمينة قبل لقاء العودة.

وتقام مباراة الإياب في باريس، يوم الأربعاء، من الأسبوع المقبل، ويتأهل الفائز بالنتيجة الإجمالية إلى النهائي ليلتقي في ميونيخ مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين إنتر ميلان وبرشلونة.