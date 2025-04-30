باريس يضع قدماً في نهائي دوري الأبطال
تقدم باريس سان جيرمان خطوة كبيرة نحو نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل عثمان ديمبلي هدفا مبكرا قاد به الفريق للفوز 1-صفر على مضيفه أرسنال، يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي.
وسجل ديمبلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، مستفيدًا من تمريرة متقنة من زميله كفاراتسخيليا، ليمنح الفريق الباريسي أفضلية ثمينة قبل لقاء العودة.
وتقام مباراة الإياب في باريس، يوم الأربعاء، من الأسبوع المقبل، ويتأهل الفائز بالنتيجة الإجمالية إلى النهائي ليلتقي في ميونيخ مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين إنتر ميلان وبرشلونة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باريس يضع قدماً في نهائي دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.