"مكافأة فورية".. حسين لبيب يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري

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أحمد جودة - القاهرة - قرر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

حسين لبيب يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" حسين لبيب اجتمع أمس الثلاثاء مع لاعبي فريق الزمالك، وبث فيهم الحماس قبل مباراة المصري في الدوري".

وأضاف:" وقرر حسين لبيب صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة، ووعد اللاعبين أن كل مباراة من مباريات الدوري، سيتم صرف مكافأة فورية لكل لاعب، تصل إلى 100 ألف جنيه".

وأتم كريم رمزي:" في رأيي أن فريق الزمالك لازال ينافس على بطولة الدوري المصري، ولذلك مباراة. المصري القادمة هي مباراة عنق الزجاجة، ومباراة صعبة على الفريقين".