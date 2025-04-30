نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حقيقة إمكانية تأجيل مباراتي الأهلي ضد بتروجيت ومباراة بيراميدز مع حرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقيقة تأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز

وقالت ايمان شاكر في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" "الإسكندرية ستتأثر بشكل أقل من القاهرة بالعاصفة وسيكون هناك أمطار وهناك تواصل مع الهيئات المختصة بالرياضة".

وأوضحت: "متوقعين أن العاصفة في القاهرة ستبدأ ظهرا وتنتهي المغرب ونرصد الأمر بالأقمار الصناعية وهناك تواصل مع لجنة المسابقات لتحديد مصير مباريات الغد".

كما أوضحت: “إقامة المباريات أو تأجيلها في الإسكندرية أو القاهرة سيكون محط متابعة وتواصل مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة، ومن الوارد تغيير الوضع مع كل ساعة”.

ثم أتمت: “لسنا أصحاب القرار في تأجيل أي مباراة، لكن رابطة الأندية تواصلت معنا ليكون هناك متابعة ساعة بساعة بشأن تلك الرياح ومدى خطورتها على إقامة المباريات