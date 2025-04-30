موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان حول العالم، موعد انطلاق المواجهة الحاسمة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نظيره أرسنال الإنجليزي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز على نظيره أرسنال الإنجليزي، بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان مع نظيره أرسنال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 مايو الجارى، على ملعب الأمراء معقل الفريق الباريسي.

وستنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.