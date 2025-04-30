نتيجة وملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره فريق أرسنال الإنجليزي، بهدف دون رد، في منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت غلى ملعب الإمارات.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

نجح النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان، في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة من أحداث الشوط الأول بعد تمريرة حاسمة من زميله كفاراتسخيليا.