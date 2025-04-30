نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يحقق فوزا صعبا على أرسنال بهدف نظيف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فوزا صعبا على نظيره فريق أرسنال الإنجليزي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

شهدت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، تسجيل هدف مبكر من جانب فريق باريس سان جيرمان في شباك أرسنال.

حيث سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان، هدف التقدم في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة حاسمة من زميله كفاراتسخيليا.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق باريس سان جيرمان على أرسنال بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق أرسنال العودة بالمباراة وتسجيل هدف التعادل وسط جماهيره لحفظ ماء الوجه، ولكن دون جدوى.

وأحرز اللاعب ميكيل ميرينو نجم خط وسط فريق أرسنال هدف التعادل في الدقيقة 50 ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

ثم سدد في الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني، اللاعب جونتشالو راموس لاعب فريق باريس سان جيرمان كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.