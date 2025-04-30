نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: تعجبت من ابتعاد محمد يوسف عن التدريب وعماد النحاس سينجح مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعجب تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق من خطوة ابتعاد محمد يوسف عن التدريب وقبوله منصب المدير الرياضي في النادي الأهلي خاصة بعد نجاحه هذا الموسم مع حرس الحدود.



أضاف دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" رفضت مطالبة نادي الزمالك بمستحقاتي المتأخرة وكانت 572 ألف جنيه تقديرًا لظروف النادي ".

تابع دونجا:" تلقيت عروضًا كثيرة قبل اعتزالي كرة القدم لكني رفضت اللعب لأي نادي غير الزمالك وتركت سمعة جيدة قبل الرحيل عن القلعة البيضاء".

وواصل دونجا:" تعجبت من قبول محمد يوسف منصب المدير الرياضي للأهلي وترك تدريب حرس الحدود خاصة بعد نجاحه الكبير في الموسم الحالي".

وأكمل:" عماد النحاس مميز في التدريب وخطوة وجوده في الأهلي ستعيده للتألق من جديد".