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أحمد جودة - القاهرة - رفض اتحاد الكرة، طلب أشرف عبدالعزيز محامي أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، بالتحقيق معه في مقر الاتحاد بدلا من مقر النادي.

اتحاد الكرة: نرفض نقل التحقيق مع زيزو إلى مقر الجبلاية

وشدد مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، على أن الاتحاد لا يتدخل في مثل هذه الأمور وأن زيزو مطالب بالحضور إلى مقر الزمالك للتحقيق معه بناءً على المخاطبات الواردة من ناديه.

وعن الشكوى المقدمة من الزمالك ضد زيزو في اتحاد الكرة بسبب انقطاعه عن التدريبات، وشكوى اللاعب أيضا ضد ناديه بسبب المستحقات، قال المصدر:"نراجع كافة الأوراق وقد نستدعي زيزو وممثل عن نادي الزمالك قريبا للتحقيق في الشكاوي المقدمة".