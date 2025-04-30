نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية: مباراة الحدود وبيراميدز في موعدها ونتابع مع الأرصاد الجوية موقف لقاء الأهلي وبتروجت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية، أنه تم التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية، للاستفسار عن العاصفة الترابية ومدى تأثيرها على مباراتي حرس الحدود وبيراميدز والأهلي وبتروجت في الدوري.

وأضاف طه عزت في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "هيئة الأرصاد الجوية أبلغتنا أن ذروة العاصفة ستكون الساعة ١٢ أو الواحدة ظهرا وهو ما لا يؤثر بالسلب على مباراة حرس الحدود وبيراميدز".

وتابع مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية: "اتفقنا على التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة آخر التطورات الخاصة بالعاصفة الترابية وهل ستؤثر بالسلب على مباراة الأهلي وبتروجت أم لا؟ وحتى الآن المباراة في موعدها وإذا وصلتنا أي تحذيرات جوية تهدد إقامة اللقاء سنعلن عنها".